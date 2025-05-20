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Красноярцам напомнили о правильной перевозке животных в автобусах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дептранс напомнил правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.

Источник: НИА Красноярск

Так, в салоне животное должно находиться в клетке или переноске. Если габариты (длина + ширина + высота) переноски превышают 120 см, потребуется приобрести дополнительный билет. В случае, если размеры меньше, оплачивать проезд питомца отдельно не нужно.

Крупные собаки во время поездки должны быть в наморднике и на поводке. За их провоз также необходимо доплатить.

Исключение предусмотрено только для собак-проводников, сопровождающих пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В таких случаях животное перевозится бесплатно и без намордника.

Красноярцев предупредили, что перевозчик имеет право отказать в поездке, если условия транспортировки животного не соблюдены.