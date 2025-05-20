Красноярцам напомнили о правильной перевозке животных в автобусах

Так, в салоне животное должно находиться в клетке или переноске. Если габариты (длина + ширина + высота) переноски превышают 120 см, потребуется приобрести дополнительный билет. В случае, если размеры меньше, оплачивать проезд питомца отдельно не нужно.
Крупные собаки во время поездки должны быть в наморднике и на поводке. За их провоз также необходимо доплатить.
Исключение предусмотрено только для собак-проводников, сопровождающих пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В таких случаях животное перевозится бесплатно и без намордника.
Красноярцев предупредили, что перевозчик имеет право отказать в поездке, если условия транспортировки животного не соблюдены.