На 2-й Дубровской улице стартовали работы по возведению ЖК по реновации

В центре Москвы, в районе Таганский, начались земляные работы на площадке, где будет строиться жилой комплекс в рамках программы реновации. Общая площадь нового здания превысит 10 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Жилой комплекс будет возведен по адресу: 2-я Дубровская улица, владение 1, на месте расселенного дома (2-я Дубровская улица, дом 1). Министр отметил, что на стартовой площадке односекционного дома, который рассчитан на 108 квартир, уже начались земляные работы. Жилая площадь здания составит более семи тысяч квадратных метров.
«Первый этаж спроектирован нежилым: здесь будут просторный вестибюль с выходом на две стороны дома, лифтовой холл, комната консьержа и колясочная. Неподалеку от дома находятся станции метро “Пролетарская” и “Крестьянская Застава”, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и прогулочные зоны», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
В данный момент на объекте ведутся работы по разработке котлована и установке шпунтового ограждения.
Придомовая территория будет благоустроена с учетом принципов безбарьерной среды. В нежилых помещениях комплекса планируется открытие аптек, магазинов, кафе и других объектов социального назначения.
Ранее Овчинский сообщил, что с начала этого года в Москве в рамках программы реновации было демонтировано около 60 расселенных домов, расположенных в восьми округах и 18 районах столицы. В частности, в Новомосковском округе снесли около 20 зданий, в Юго-Восточном — более 10, а в Западном — семь. На севере и северо-востоке города было демонтировано по пять старых жилых зданий, на юго-западе и в Троицком округе — по четыре, а на востоке — еще два.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации этой программы вдвое.