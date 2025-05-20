На 2-й Дубровской улице стартовали работы по возведению ЖК по реновации

Ранее Овчинский сообщил, что с начала этого года в Москве в рамках программы реновации было демонтировано около 60 расселенных домов, расположенных в восьми округах и 18 районах столицы. В частности, в Новомосковском округе снесли около 20 зданий, в Юго-Восточном — более 10, а в Западном — семь. На севере и северо-востоке города было демонтировано по пять старых жилых зданий, на юго-западе и в Троицком округе — по четыре, а на востоке — еще два.