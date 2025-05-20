Дроны «Рубикона» сбили 25 украинских БПЛА самолетного типа в зоне СВО

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» ликвидировали 25 беспилотников противника в зоне спецоперации, передает пресс-служба оборонного ведомства.
На кадрах, опубликованных Минобороны, запечатлено, как расчетами FPV-дронов были уничтожены различные беспилотники ВСУ самолетного типа, среди которых «Фурия», «Лелека-100», «Мара», Darts, «Гор», «Домаха» и другие.
Напомним, ранее сегодня в МО РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью ликвидировали восемь украинских беспилотников над Брянской областью.