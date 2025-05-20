Белорус лишился автомобиля во время рейда на дороге из-за долгов 13 000 рублей

В пресс-службе отметили, что водителя, который накопил задолженность по штрафам и кредитам более 13 000 рублей, остановили на дороге при проведении рейда. В момент проверки документов выяснилось, что в отношении автомобиля ранее было вынесено постановление об аресте. Несмотря на это, мужчина и далее продолжал пользоваться машиной.