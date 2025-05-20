Белорус лишился автомобиля во время рейда на дороге из-за долгов 13 000 рублей

Белорус лишился автомобиля во время рейда на дороге из-за долгов на 13 000 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
«За долги по кредитам у жителя Гомельского района арестовали автомобиль», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что водителя, который накопил задолженность по штрафам и кредитам более 13 000 рублей, остановили на дороге при проведении рейда. В момент проверки документов выяснилось, что в отношении автомобиля ранее было вынесено постановление об аресте. Несмотря на это, мужчина и далее продолжал пользоваться машиной.
В ведомстве добавили, что во время рейда транспортное средство задержали и поместили на штрафстоянку.
«После процедуры оценки он будет реализован на электронных торгах. Вырученные средства направят на погашение долга», — уточнили в пресс-службе.
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