Лукашенко поздравил белорусов с 555-летием обретения Жировичской иконы

Он отметил, что более пяти веков чудотворная икона притягивает паломников со всего мира. Миллионы людей посещают обитель, чтобы прикоснуться к святыне и обрести надежду.
Белорусский лидер заявил, что строители и священнослужители постарались на славу, чтобы сделать Жировичи оплотом белорусского православия.
Уверен, что это святое место еще долгие годы будет объединять христиан, содействовать укреплению межконфессионального мира и согласия в обществе.
Президент пожелал соотечественникам доброго здоровья, безграничной веры и успехов в трудах во имя процветания родной Беларуси.
С 2022 года в Жировичах идет реконструкция и реставрация храмов
В декабре 2024-го обитель получила новый иконостас, покрытый сусальным золотом — его доставили двумя фурами из Курской области. Старый же иконостас прямо сейчас проходит сложную процедуру реставрации. Ранее на эти цели из президентского фонда по поддержке культуры и искусства было выделено несколько миллионов рублей.
Реконструкцию в Жировичах частично планируют завершить в 2025 году. Выделено 4,4 млн рублей, чтобы отремонтировать два храма на территории обители — Явленскую и Георгиевскую церкви.