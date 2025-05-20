Лукашенко поздравил белорусов с 555-летием обретения Жировичской иконы

В декабре 2024-го обитель получила новый иконостас, покрытый сусальным золотом — его доставили двумя фурами из Курской области. Старый же иконостас прямо сейчас проходит сложную процедуру реставрации. Ранее на эти цели из президентского фонда по поддержке культуры и искусства было выделено несколько миллионов рублей.