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Лукашенко поздравил белорусов с 555-летием обретения Жировичской иконы

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с 505-летием основания Жировичского монастыря и 555-летием чудесного явления иконы Божией Матери, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что более пяти веков чудотворная икона притягивает паломников со всего мира. Миллионы людей посещают обитель, чтобы прикоснуться к святыне и обрести надежду.

Белорусский лидер заявил, что строители и священнослужители постарались на славу, чтобы сделать Жировичи оплотом белорусского православия.

Уверен, что это святое место еще долгие годы будет объединять христиан, содействовать укреплению межконфессионального мира и согласия в обществе.

говорится в поздравлении

Президент пожелал соотечественникам доброго здоровья, безграничной веры и успехов в трудах во имя процветания родной Беларуси.

С 2022 года в Жировичах идет реконструкция и реставрация храмов

В декабре 2024-го обитель получила новый иконостас, покрытый сусальным золотом — его доставили двумя фурами из Курской области. Старый же иконостас прямо сейчас проходит сложную процедуру реставрации. Ранее на эти цели из президентского фонда по поддержке культуры и искусства было выделено несколько миллионов рублей.

Реконструкцию в Жировичах частично планируют завершить в 2025 году. Выделено 4,4 млн рублей, чтобы отремонтировать два храма на территории обители — Явленскую и Георгиевскую церкви.