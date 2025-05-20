Примар молдавского села, насмерть сбивший в пьяном виде 14-летнего ребенка, может снова занять свой пост: Никанор Чокинэ победил на местных выборах в первом туре

Никанор Чокинэ, экс-мэр села Болдурешты, который в феврале 2024 года насмерть сбил 14-летнего подростка и попытался скрыться от правосудия, — может снова стать мэром села. Об этом свидетельствуют результаты местных выборов, прошедших в нескольких населенных пунктах Молдовы.