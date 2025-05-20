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Примар молдавского села, насмерть сбивший в пьяном виде 14-летнего ребенка, может снова занять свой пост: Никанор Чокинэ победил на местных выборах в первом туре

Через две недели в селе пройдет второй тур выборов.

Источник: Комсомольская правда

Никанор Чокинэ, экс-мэр села Болдурешты, который в феврале 2024 года насмерть сбил 14-летнего подростка и попытался скрыться от правосудия, — может снова стать мэром села. Об этом свидетельствуют результаты местных выборов, прошедших в нескольких населенных пунктах Молдовы.

В первом туре внеочередных местных выборов, состоявшихся 18 мая, Никанор Чокинэ набрал наибольшее количество голосов — 47,21% (549 голосов).

Тем не менее этого результата недостаточно для победы в первом туре, что означает проведение второго тура выборов в данном населенном пункте.

Почему он не сидит в тюрьме — вопрос остаётся открытым… Шёл очередной год «реформы» юстиции.

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