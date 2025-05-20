Сгущенку производителя из Иркутска незаконно продавали в Красноярском крае

Этикетку с названием сгущенки из Иркутска производитель молочного продукта использовал в Красноярском крае. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском УФАС, комбинат нарушил Закон о защите конкуренции. Этикетки Иркутской и Красноярской сгущенки схожи по цвету и названию, которое принадлежит местному производителю.
— Комбинат из города Назарово использовал товарный знак без соответствующего разрешения правообладателя. Данное использование является нарушением и может привести к введению потребителей в заблуждение относительно происхождения продукции, — сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
Смешение товаров может привести к ущербу репутации и убыткам Иркутского производителя.
Сейчас выпуск товара из Красноярского края товара прекращен. Виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники придумали схему обмана с цифровым рублем.