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Сгущенку производителя из Иркутска незаконно продавали в Красноярском крае

Комбинат применил товарный знак при производстве своего продукта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Этикетку с названием сгущенки из Иркутска производитель молочного продукта использовал в Красноярском крае. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском УФАС, комбинат нарушил Закон о защите конкуренции. Этикетки Иркутской и Красноярской сгущенки схожи по цвету и названию, которое принадлежит местному производителю.

— Комбинат из города Назарово использовал товарный знак без соответствующего разрешения правообладателя. Данное использование является нарушением и может привести к введению потребителей в заблуждение относительно происхождения продукции, — сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Смешение товаров может привести к ущербу репутации и убыткам Иркутского производителя.

Сейчас выпуск товара из Красноярского края товара прекращен. Виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники придумали схему обмана с цифровым рублем.