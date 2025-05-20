Сгущенку производителя из Иркутска незаконно продавали в Красноярском крае

Этикетку с названием сгущенки из Иркутска производитель молочного продукта использовал в Красноярском крае. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском УФАС, комбинат нарушил Закон о защите конкуренции. Этикетки Иркутской и Красноярской сгущенки схожи по цвету и названию, которое принадлежит местному производителю.