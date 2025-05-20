В «Нанософт» рассказали о внедрении отечественного софта в разные сферы бизнеса

«Переход на нашу платформу происходит буквально за один день, потому что пользователь устанавливает уже привычный внешне продукт, с похожим функционалом, с тем же форматом файлов. Более сложно процессы проходят у крупных компаний, у которых сотни и тысячи рабочих мест. Им нужно время на адаптацию и более глубокий анализ: необходимо провести обследование, выработать алгоритм перехода и качественно включить продукт в рабочий процесс компании. Сопровождением на этом этапе занимаются наши партнеры. Они помогают автоматизировать процессы. Небольшие компании заменяют западный софт за считанные дни», — комментирует Сергей Сыч. При этом, по его словам, возможности продуктов компании выходят за пределы базовой платформы. «Нанософт» предлагает и отдельные решения для различных отраслей.