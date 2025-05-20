Продолжается регистрация на забег «РУТС» в Перми

Напомним, в этом году Пермь примет главный старт в серии культурных забегов РУТС. Забег в столице Прикамья состоится 13 июня.
Маршрут РУТС проходит по тротуарам, паркам, лестницам, через достопримечательности и общественные пространства, а об истории каждой локации, встречающейся на дистанции, спортсменам расскажет аудиогид. Это своеобразная экскурсия по городу в беговом формате.
В этом году стартово-финишный городок культурного забега расположится у амфитеатра на набережной, а в число необычных локаций, куда предстоит забежать участникам, войдут музей, театр, учебное заведение и вокзал.
Длительная физическая подготовка не требуется — маршрут можно проходить в комфортном темпе. Выбрать подходящий круг — 5 или 10 км — можно будет прямо на дистанции, с учетом своих возможностей. Можно бежать с детьми и даже с собаками. Каждый добравшийся до финиша получит особую медаль из бетона.
Зарегистрироваться можно до 30 мая.