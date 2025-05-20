Продолжается регистрация на забег «РУТС» в Перми

Длительная физическая подготовка не требуется — маршрут можно проходить в комфортном темпе. Выбрать подходящий круг — 5 или 10 км — можно будет прямо на дистанции, с учетом своих возможностей. Можно бежать с детьми и даже с собаками. Каждый добравшийся до финиша получит особую медаль из бетона.