Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продолжается регистрация на забег «РУТС» в Перми

Напомним, в этом году Пермь примет главный старт в серии культурных забегов РУТС.

Напомним, в этом году Пермь примет главный старт в серии культурных забегов РУТС. Забег в столице Прикамья состоится 13 июня.

Маршрут РУТС проходит по тротуарам, паркам, лестницам, через достопримечательности и общественные пространства, а об истории каждой локации, встречающейся на дистанции, спортсменам расскажет аудиогид. Это своеобразная экскурсия по городу в беговом формате.

В этом году стартово-финишный городок культурного забега расположится у амфитеатра на набережной, а в число необычных локаций, куда предстоит забежать участникам, войдут музей, театр, учебное заведение и вокзал.

Длительная физическая подготовка не требуется — маршрут можно проходить в комфортном темпе. Выбрать подходящий круг — 5 или 10 км — можно будет прямо на дистанции, с учетом своих возможностей. Можно бежать с детьми и даже с собаками. Каждый добравшийся до финиша получит особую медаль из бетона.

Зарегистрироваться можно до 30 мая.