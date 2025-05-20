Улицы Владивостока очищают от незаконных построек и рекламы

Ликвидируются сооружения и конструкции, которые установлены в столице Приморья без разрешительных документов. Итоги работы на минувшей неделе — вывезено без малого 30 таких объектов, отмечают специалисты администрации Владивостока.
Сейчас большой объём работ выполняется на улице Басаргина в районе бухты Патрокл. Бригада «СГТ» провела демонтаж деревянных строений общей площадью 45 квадратных метров. При этом работы на участке ещё продолжаются — нужно разобрать оставшиеся незаконные строения и вывезти мусор с участка.
Металлические гаражи площадью 10 и 19 квадратных метров убрали с улицы Адмирала Фокина, возле дома № 23. Там же устранена и решётка между фасадами.
Улица Русская также постепенно становится просторнее. Так, возле дома № 46 бригада «СГТ» разобрала и вывезла павильон площадью 30 квадратов, а в районе автовокзала свои строения демонтируют сами владельцы.
«Владельцам павильонов на Русской, 2а было предоставлено время для самостоятельного вывоза своего имущества и демонтажа конструкций. Большая часть всех строений уже разобрана. Сегодня муниципальная бригада зайдет на этот участок и приступит к вывозу строительного мусора», — подчеркнул Михаил Стогов, начальник отдела по демонтажу МБУ «СГТ».
Наряду с этой работой ведётся и ликвидация незаконных рекламных объектов, баннеров, вывесок, а также ограждений и шлагбаумов.