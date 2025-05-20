Улицы Владивостока очищают от незаконных построек и рекламы

«Владельцам павильонов на Русской, 2а было предоставлено время для самостоятельного вывоза своего имущества и демонтажа конструкций. Большая часть всех строений уже разобрана. Сегодня муниципальная бригада зайдет на этот участок и приступит к вывозу строительного мусора», — подчеркнул Михаил Стогов, начальник отдела по демонтажу МБУ «СГТ».