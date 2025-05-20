Красноярские школьники возложили цветы к подножию стелы «Красноярск — город трудовой доблести»

Акция была приурочена к четвертой годовщине указа президента, присвоившего Красноярску это звание.
Это место является символом значительного вклада города в победу в Великой Отечественной войне, где в те годы был налажен крупномасштабный выпуск военной продукции, необходимой для фронта.
«Горжусь, что традиции, заложенные поколением Победителей, живы на легендарных красноярских предприятиях сегодня» — написал в своем ТГ-канале глава Красноярска Владислав Логинов.
Указ Президента Российской Федерации № 304, присвоивший Красноярску звания «Города трудовой доблести», был подписан 20 мая 2021 года в знак признания трудового подвига горожан в военное время. Одноименный мемориал был открыт к концу того же года — его открытие приурочили к дню рождения Красноярского края.