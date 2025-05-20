Красноярские школьники возложили цветы к подножию стелы «Красноярск — город трудовой доблести»

Указ Президента Российской Федерации № 304, присвоивший Красноярску звания «Города трудовой доблести», был подписан 20 мая 2021 года в знак признания трудового подвига горожан в военное время. Одноименный мемориал был открыт к концу того же года — его открытие приурочили к дню рождения Красноярского края.