В Госдуме рассказали о мошеннической схеме с отключением горячей воды

Он рассказал, что получает множество обращений с жалобами на подобных мошенников. По его словам, ссылки в полученных письмах ведут на фишинговые сайты, которые похищают персональные и банковские данные. «Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — подчеркнул господин Колунов. Он посоветовал проверять график отключения только на официальных сайтах.