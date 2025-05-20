В Иркутске в Вересовском лесе высадят молодые деревья

В субботу 24 мая на территории Вересовского леса в Ленинском районе Иркутска можно посадить дерево. Такая акция «Посади дерево — подари планете жизнь» пройдет в городе в 14 раз. Как уточнили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Ежегодно акция собирает сотни инициативных, активных горожан. Для многих это уже традиция. Такая деятельность формирует экологическую культуру и помогает делать наш Иркутск более зеленым, — сказала директор Благотворительного фонда Наталья Еремеева.
Вересовский лес относится к лесопарковому поясу областного центра. На площадке планируют высадить более трех тысяч саженцев. Участие примут свыше 1300 человек.