В Иркутске в Вересовском лесе высадят молодые деревья

В субботу 24 мая на территории Вересовского леса в Ленинском районе Иркутска можно посадить дерево. Такая акция «Посади дерево — подари планете жизнь» пройдет в городе в 14 раз. Как уточнили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.