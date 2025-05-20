В мэрии Соликамска меняется куратор социальных вопросов

Ранее госпожа Желудовская занимала должность помощника Соликамского городского прокурора. Прошлый куратор социальных вопросов администрации Соликамска Елена Белкина на прошлой неделе покинула свой пост. Она работала в мэрии со времен главы Соликамска Алексея Федотова, который руководил округом 5 лет — с 2016 по 2021 годы.