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В мэрии Соликамска меняется куратор социальных вопросов

Этот пост займет экс-помощница прокурора города.

Источник: Комсомольская правда

Новым замглавы администрации Соликамского муниципального округа по социальным вопросам станет Татьяна Желудовская. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее госпожа Желудовская занимала должность помощника Соликамского городского прокурора. Прошлый куратор социальных вопросов администрации Соликамска Елена Белкина на прошлой неделе покинула свой пост. Она работала в мэрии со времен главы Соликамска Алексея Федотова, который руководил округом 5 лет — с 2016 по 2021 годы.