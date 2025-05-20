В Омске суд прекратил дело о реабилитации нацизма из-за истечения срока давности

Омский областной суд прекратил уголовное дело в отношении 58-летнего Игоря Максимова. По данным следствия, он, будучи прихожанином религиозной общины, разместил в церковной трапезной изображение, стилизованное под икону Покрова Пресвятой Богородицы, на котором совместно с ней были изображены пособники нацизма — бандеровцы.
Мужчину задержали и обвинили по двум статьям — в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу вероисповедания (ст. 148 УК РФ). Впоследствии религиозная организация — греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви — была ликвидирована.
Согласно данным официального ресурса Омского областного суда, 16 мая уголовное дело, квалифицированное по статье 354.1, часть первая УК РФ, было прекращено по причине завершения периода давности уголовного преследования.