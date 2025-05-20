В Омске суд прекратил дело о реабилитации нацизма из-за истечения срока давности

Омский областной суд прекратил уголовное дело в отношении 58-летнего Игоря Максимова. По данным следствия, он, будучи прихожанином религиозной общины, разместил в церковной трапезной изображение, стилизованное под икону Покрова Пресвятой Богородицы, на котором совместно с ней были изображены пособники нацизма — бандеровцы.