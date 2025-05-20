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Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году

Забарчук: реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в этом году, сообщил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

«В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году», — сказал Забарчук.

Он пояснил, что в реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.

«Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам», — добавил Забарчук.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.