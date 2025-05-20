Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году

«В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году», — сказал Забарчук.