Реестр неплательщиков алиментов полноценно заработает в этом году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в этом году, сообщил на полях ПМЮФ первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
«В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году», — сказал Забарчук.
Он пояснил, что в реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске.
«Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам», — добавил Забарчук.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.