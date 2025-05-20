Выплаты женам участников СВО в 2025 году: размер, кому положены, как оформить

Расскажем, какие выплаты в 2025 году положены женам участников СВО, как их оформить и кто может на них претендовать.
Какие выплаты положены женам участников СВО в 2025 году
Супругам бойцов в зоне СВО положен ряд выплат.
Единовременная выплата в случае гибели военнослужащего
Если участник СВО погиб при исполнении обязанностей в зоне боевых действий, его семья имеет право на единовременное пособие в размере 5 159 344,37 рубля. Эта сумма делится между всеми членами семьи, включая супругу.
Пенсия по потере кормильца
Вдовы погибших военнослужащих могут получать государственную пенсию по потере кормильца. Ее средний размер составляет 15 379,66 рубля в месяц. Если смерть бойца в зоне СВО наступила в результате заболевания, полученного при исполнении обязанностей, то сумма составляет 11 534,75 рубля.
Ежемесячная денежная компенсация вдовам
Вдовы ветеранов боевых действий имеют право на ежемесячную выплату в размере 2 500,01 рубля.
Выплаты при рождении ребенка
Если у семьи военнослужащего в момент его нахождения в зоне СВО рождается ребенок, то предусмотрена единовременная выплата. Ее размер и порядок оформления зависят от региона, и за дополнительной информацией лучше обратиться в местные органы власти.
Региональные выплаты
Некоторые регионы предоставляют дополнительные выплаты семьям участников СВО. Например, в Москве предусмотрена единовременная выплата в размере 1,9 млн рублей для тех, кто заключил контракт с Минобороны на год и более.
Положены ли выплаты гражданским женам участников СВО
На 2025 год гражданские жены участников специальной военной операции (СВО) не имеют автоматического права на государственные выплаты и льготы, предусмотренные для официальных супруг.
Но известно, что в начале 2024 года в Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий возможность признания гражданских жен официальными супругами через суд. Для этого женщине потребуется доказать совместное проживание с военнослужащим не менее одного года, а также наличие общего хозяйства или детей. Закон могут принять уже в ближайшее время.
Как получить выплаты женам участников СВО
Для оформления выплат и льгот потребуется выполнить ряд действий.
1. Подготовить документы. В большинстве случаев понадобятся свидетельство о заключении брака и справка из воинской части о прохождении службы мужем. Дополнительно по требованию — свидетельства о рождении детей, справка из женской консультации для беременных жен и документы, подтверждающие инвалидность или гибель военнослужащего.
2. Обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ), военкомат или воинскую часть для подачи заявления на получение выплат. Есть возможность подать документы и через Госуслуги.
3. После подачи заявления ожидайте решения о назначении выплат. Сроки рассмотрения могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной ситуации, но обычно процесс занимает до 10 дней.
Главное о выплатах женам участников СВО в 2025 году
Основная информация, которую желательно знать о выплатах женам участников СВО.
1. Как таковые выплаты за факт службы мужа женам участников СВО не положены. Супруги бойцов могут рассчитывать на компенсации и выплаты за рождение детей.
2. Гражданским женам получить выплаты гораздо сложнее, чем женам законным. В скором времени в РФ могут принять закон, который позволит признать гражданских жен официальными супругами через суд.
3. Для получения выплатам женам участников СВО нужно собрать необходимые документы (свидетельство о браке, справку о прохождении службы мужем) и обратиться в МФЦ.