Выплаты женам участников СВО в 2025 году: размер, кому положены, как оформить

Но известно, что в начале 2024 года в Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий возможность признания гражданских жен официальными супругами через суд. Для этого женщине потребуется доказать совместное проживание с военнослужащим не менее одного года, а также наличие общего хозяйства или детей. Закон могут принять уже в ближайшее время.