Гендир самарских «Крыльев» Тер-Абрамян высказался о будущем Осинькина в клубе

Руководитель «зелено-бело-синих» подчеркнул: нынешний наставник — приоритетный вариант для команды.
Соглашение Игоря Осинькина с «Крыльями Советов» рассчитано до конца нынешнего сезона. Конкретной информации о продлении контракта или расставании с главным тренером нет.
«Для нас Игорь Витальевич — приоритетный вариант. Лукавить тоже не буду. Одним из важных векторов работы является поиск решений задач по улучшению спортивного результата», — написал в своем телеграм-канале гендиректор «КС» Роберт Тер-Абрамян.
Добавил: рассматривать различных специалистов на пост Осинькина — нормальная история для «для рационализации процессов». Также рассказал о других важных вопросах клуба:
«Сконцентрированы на лицензировании, суде с “РТ-Капиталом” и двенадцатом “финале” с “Факелом”. Впереди не самая простая неделя, но, уверен, справимся. Потому что мы одна команда не только на поле, но и в жизни!».
На днях полузащитник самарцев Игорь Дмитриев оценил домашнюю встречу с московским «Спартаком». Напомним, волжане уступили со счетом 0:2 (12+).
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