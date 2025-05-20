В Шахтах остановили машину с 15-летним водителем

Жителям Дона напоминают: несовершеннолетний за рулем — серьезное нарушение. Взрослые не должны оставлять ключи от транспорта на видном месте, если в доме есть подростки. Также родители должны объяснять своим детям опасность поездок без предварительного обучения и получения прав.