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В Шахтах остановили машину с 15-летним водителем

15-летнего парня за рулем легковушки остановили в Шахтах, был составлен протокол.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах остановили легковой автомобиль с 15-летним водителем без прав. Теперь за развлечение юноши перед законом ответит его родитель, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, парня за рулем заметила очевидица. 33-летняя шахтинка позвонила в полицию, и после этого молодого человека поймали. Потенциально возможную аварию не допустил командир отдельного взвода ДПС отделения Госавтоинспекции УМВД, капитан полиции Алексей Смирнов.

— В отношении законного представителя юноши составили протокол по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетнего» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Также была проведена профилактическая беседа, — сообщили в Госавтоинспекции.

Жителям Дона напоминают: несовершеннолетний за рулем — серьезное нарушение. Взрослые не должны оставлять ключи от транспорта на видном месте, если в доме есть подростки. Также родители должны объяснять своим детям опасность поездок без предварительного обучения и получения прав.

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