В Омской области снова ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Сейчас в районе ведется мониторинг обстановки, специалисты оценивают возможные последствия для экологии и экономики. Избыточная влага в земле может привести к гибели сельхозкультур — корни растений не получают достаточно кислорода, а сами поля становятся непригодны для обработки.