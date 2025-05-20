В Омской области снова ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Оконешниковском районе Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажненной почвы после затяжных дождей. Об этом 19 мая сообщила районная администрация.
«19 мая, в связи с опасным агрометеорологическим явлением “Переувлажнение почвы”, на территории Оконешниковского района введен режим функционирования “Чрезвычайная ситуация”, — говорится в сообщении.
Сейчас в районе ведется мониторинг обстановки, специалисты оценивают возможные последствия для экологии и экономики. Избыточная влага в земле может привести к гибели сельхозкультур — корни растений не получают достаточно кислорода, а сами поля становятся непригодны для обработки.
Ранее аналогичные меры уже принимались в Павлоградском, Саргатском, Знаменском и Большереченском районах.