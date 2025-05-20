Любимое место для праздников

С 16 мая в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». О том, какая программа ждет омичей и как изменится это пространство, рассказали представители городской администрации и областного правительства.
По выходным транспорт поедет в объезд.
Идея проекта связана со статусом Омска — культурной и молодежной столицы РФ. В городе запланировано проведение множества мероприятий, в которых будет задействован Любинский проспект — традиционное место притяжения всех омичей.
— Культурные и спортивные мероприятия будут проходить здесь каждые выходные, поэтому проезд по улице Ленина на участке от площади Победы до Партизанской будет перекрыт с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья, — рассказала заместитель мэра города Омска Инна Елецкая.
По оценке директора департамента транспорта администрации города Омска Вадима Кормильца, летом и в выходные дни трафик традиционно снижается, поэтому перекрытие движения в целом не повлияет на транспортный поток. Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина, Щербанева и Гагарина. Также по выходным изменится традиционный маршрут нескольких видов общественного транспорта.
Автобус № 25 будет следовать по улицам Красный Путь и Интернациональная, с поворотом от главпочтамта на площадь Победы. Там предусмотрена межрейсовая стоянка и посадка пассажиров, далее — обратно по Интернациональной.
Автобус № 73 будет двигаться по улице Гагарина в обоих направлениях. При движении к улице Маяковского маршрут пройдет через Комсомольский мост и Ленинградскую площадь.
Троллейбус № 8 также будет следовать по улице Гагарина. С Карла Маркса транспорт повернет на площадь с остановкой у «Жемчужины», далее — налево на улицу Ленина и в сторону улицы Маяковского.
«Ночь музеев» и не только.
Проект «Пешеходный Любинский» стартовал с 16 мая — на три дня проспект стал одной из площадок «Ночи музеев». Помимо самого Любинского проспекта, тематические зоны также расположились на прилегающих пространствах: улице Чокана Валиханова, в сквере Дзержинского и в Городском саду.
Как рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов, вся эта территория была задействована большом музейном празднике. К примеру, здесь прошли мастер-классы от мастеров-ремесленников, мастер-классы по танцам и множество других разнообразных и интересных событий.
Далее на Любинском проспекте пройдет «Забег РФ», «Зеленый марафон», предусматривающий не только спортивные состязания, но и много музыки и танцев, форум «Россия — это мы» с парадом национальностей, презентацией национальных кухонь, гастрономическими мастер-классами и выступлениями творческих коллективов.
Особо интересную программу организаторы пообещали на День молодежи — вдоль всего Любинского проспекта будет работать множество локальных сцен.
Любинский проспект не будет простаивать все лето — культурные и спортивные события будут проходить здесь каждые выходные вплоть до 31 августа.
От Любинского и дальше.
Одним лишь Любинским проспектом пространство для отдыха и активностей не ограничится. Как ранее сообщал в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест, совместно с коллегами из областных ведомств администрация города подготовила интересную программу не только на Любинском проспекте, но и на прилегающих локациях: в городском саду, сквере им. Дзержинского, улице Музейной и других.
−17 мая днем там пройдет фестиваль «Омская семья». 12 июня — фестиваль «Моя семья — моя Россия». В День города сквер станет площадкой для выступлений детских творческих коллективов. На бульваре Мартынова будет реализован новый проект «Бульвар Мартынова объединяет», — рассказала Инна Елецкая.