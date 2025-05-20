Любимое место для праздников

Проект «Пешеходный Любинский» стартовал с 16 мая — на три дня проспект стал одной из площадок «Ночи музеев». Помимо самого Любинского проспекта, тематические зоны также расположились на прилегающих пространствах: улице Чокана Валиханова, в сквере Дзержинского и в Городском саду.