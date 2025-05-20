Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Защита директора частной столичной школы Василисы Масловой, осужденной за организацию покушения на убийство, обжаловала приговор во Втором кассационном суде общей юрисдикции, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«Жалоба поступила в суд», — сказал собеседник агентства.
Гагаринский суд Москвы 23 апреля прошлого года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Гособвинение просило для женщины 11 лет колонии. Николая Фролова, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, осудили на 5 лет, пособница Ирина Погарченко получила 4,5 года колонии. Позже Мосгорсуд оставил в силе приговор Масловой, но ужесточил сроки Фролову и Погарченко — на 2 и 1,5 года.
Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор.
По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила «наказать» супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова — директор элитной частной школы «Русский Гарвард». Пострадавшая — Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой — ложь.