Защита обжаловала приговор директору частной московской школы Масловой

По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила «наказать» супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.