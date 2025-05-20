«Балтберегозащита»: в Янтарном увеличилась ширина пляжа

«Сотрудники “Балтберегозащиты” провели техническое обследование берегозащитного сооружения в Янтарном. После прошедшего штормового периода всё стоит на своих местах. Железобетонная откосно-ступенчатая стенка и каменная наброска из крупного камня целы и хорошо выполняют свою задачу — надёжно защищают берег на протяжении 350 метров вдоль моря», — говорится в сообщении.