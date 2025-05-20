Пройти «Школу молодой семьи» приглашают хабаровчан

Таким образом и хабаровчанам удобно — не нужно ездить из одного конца города в другой, так еще и появляется возможность прослушать темы повторно или сходить на пропущенное занятие, ведь проходят они по единой программе, но в разные дни. Например, если сейчас в «Истоке» обсуждают вопросы по теме акушерства, то в «Единстве» в это же время идет блок, посвященный педиатрии. Всего же в этом году в «Школе» затронут три основные темы, помимо уже названных, есть еще блок о семейной психологии.