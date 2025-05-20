Пройти «Школу молодой семьи» приглашают хабаровчан

«Школа молодой семьи» открыла новый сезон работы в Хабаровске. Как рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня», занятия в «школе» представляют собой встречи с экспертами разных сфер. Такие беседы помогают подготовиться к важным этапам жизни: к созданию семьи, беременности и получению нового статуса — «родители».
— Занятия бесплатные, и предварительно записываться на них не надо. Ограничения по возрасту тоже нет: обсуждаемые вопросы полезно будет послушать как молодым парам, так и тем же бабушкам с дедушками, чтобы вспомнить, возможно, уже забытые знания, которые им пригодятся для времяпрепровождения с внуками, — говорит главный специалист городского отдела охраны здоровья Лариса Попова. — Кстати, в этом году семинары проходят в новом формате, на базе сразу двух центров работы с населением: в «Единстве» по адресу улица Суворова, 62 и «Истоке» по адресу Матвеевское шоссе, 2, пом. ½.
Таким образом и хабаровчанам удобно — не нужно ездить из одного конца города в другой, так еще и появляется возможность прослушать темы повторно или сходить на пропущенное занятие, ведь проходят они по единой программе, но в разные дни. Например, если сейчас в «Истоке» обсуждают вопросы по теме акушерства, то в «Единстве» в это же время идет блок, посвященный педиатрии. Всего же в этом году в «Школе» затронут три основные темы, помимо уже названных, есть еще блок о семейной психологии.
Занятия уже стартовали. Они проходят каждую среду с 16 часов. Продлится «Школа молодой семьи» до 22 октября.
— Это ежегодный проект, впервые его запустили в 2017 году. Он проходит в рамках муниципальной программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения. Посещают занятия ежегодно несколько сотен хабаровчан.