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В Москве зафиксировали случай кори у студента МГУ

Случай кори выявлен у студента филфака МГУ, в здании проводят дезинфекцию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Случай кори выявлен у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«В связи с регистрацией 1 случая кори у студента филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — говорится в сообщении.

Кроме того, ситуация находится на строгом контроле администрации МГУ и управления Роспотребнадзора по Москве, проводится вакцинация и обработка помещения.

«Сотрудникам и студентам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании, разрешено работать и учиться в учебном корпусе», — добавили в МГУ.

Для студентов, в отношении которых не имеется сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании корью ранее, до 2 июня вводится дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.