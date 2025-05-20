Описан механизм возникновения рака, который появился в ходе эволюции

«В ходе наших исследований мы впервые смогли показать, что появление рака связано не только с дедифференцировкой клеток, но и с механизмом, который был унаследован многоклеточными из далекого эволюционного прошлого. Это атавистический возврат клеток к одноклеточному состоянию. Под этим термином мы понимаем повышение активности генов, имеющих одноклеточное происхождение, которые запускают древние программы, определяющие эгоистичное поведение клетки. Она начинает бороться за свое выживание любой ценой, даже за счет жизни всего организма. Это может быть сходно, например, с поведением одноклеточных паразитов», — привели в пресс-службе слова руководителя группы биоинформатического анализа ИНЦ РАН Александра Виноградова.