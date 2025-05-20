В Ростовской области ожидаются ливни и ветер до 25 м/с

Местами по Ростовской области с 13−15 часов и до конца суток 20 мая, а также днем 21 мая ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Также, по данным спасателей, из-за сильных порывов ветра в устье реки Дона возможны нагонные явления. Максимального уровня вода должна достигнуть ночью и утром 21 мая.
Всех просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам. При скачках электричества нужно отключать технику. Просить о помощи необходимо по номерам «101» или «112».