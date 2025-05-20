В Ростовской области ожидаются ливни и ветер до 25 м/с

Всех просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам. При скачках электричества нужно отключать технику. Просить о помощи необходимо по номерам «101» или «112».