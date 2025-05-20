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Озвучено, сколько омичей стали студентами вузов в 2024 году

Самыми популярными специальностями остаются инженерные.

Источник: Freepik

В омские вузы в прошлом 2024 году поступили 21231 человек — сообщают коллеги из NGS55.RU.

Из общего количества студентов учатся бесплатно 9014 человек — за счёт федерального бюджета, 40 человек не оплачивают обучение за счёт регионального бюджета. Платно обучаются 12177 человек.

Самыми популярными специальностями остаются инженерные. Их изучают 8240 человек. Далее общественные — 6460 человек, на третьем месте образование и педагогика— 3377 человек, гуманитарные науки осваивают — 884 человек, медицина увлекла 852 омича, а искусство и культура только 268 человек.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году участниками ЕГЭ станут 8,5 тысяч выпускников школ Омского Прииртышья. Чтобы получить заветный аттестат они должны сдать два обязательных предмета: русский язык и математику, а для поступления в вуз ещё два дополнительных — по выбору.