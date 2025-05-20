Озвучено, сколько омичей стали студентами вузов в 2024 году

Ранее мы сообщали, что в 2025 году участниками ЕГЭ станут 8,5 тысяч выпускников школ Омского Прииртышья. Чтобы получить заветный аттестат они должны сдать два обязательных предмета: русский язык и математику, а для поступления в вуз ещё два дополнительных — по выбору.