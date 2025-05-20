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Космонавт Олег Артемьев в честь дня Волги показал реку с борта МКС

Лётчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись, сделанную с борта Международной космической станции.

Лётчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись, сделанную с борта Международной космической станции. На кадрах запечатлён участок реки Волги с выходом к Каспийскому морю. Публикация приурочена ко Дню Волги, который ежегодно отмечается 20 мая.

Ранее Олег Артемьев размещал аналогичные съёмки на своей странице во «ВКонтакте». В одном из видео можно рассмотреть территорию Самарской области.

Напомним, День Волги был учреждён в 2008 году по инициативе экологов и природоохранных организаций. Праздник направлен на привлечение внимания к вопросам сохранения экосистемы крупнейшей реки Европы.

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