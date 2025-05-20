В ГД предупредили о мошенничестве с письмами о графике отключения воды

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мошенники с помощью рассылки электронных писем с предложением проверки графика отключения горячей воды могут украсть персональные и банковские данные граждан, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что проверять график отключений следует только на официальных ресурсах.
«Во-первых, на сайтах и в соцсетях управляющих компаний и местных администраций. Во-вторых, на информационных стендах внутри подъездов и на входных группах. А еще узнать график отключения воды можно на портале “Госуслуги”. Это наиболее простой, надежный и удобный вариант», — заключил он.