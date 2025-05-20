В ГД предупредили о мошенничестве с письмами о графике отключения воды

«Множество обращений получаю с жалобами на мошенников, которые рассылают письма с предложением проверить график отключения горячей воды, а в итоге крадут персональные данные людей. Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — сказал Колунов.