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«Давай, до свиданья»: полутора тысячам мигрантов запретили въезд в Приморье

Приморские полицейские, проведя порядка 200 рейдов, в ходе которых выявлялись незаконные мигранты, вынесли запрет на въезд в регион почти 1454 нелегалам.

Источник: AP 2024

Ещё 400 — будут выдворены за пределы края.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, иностранным рабочим предлагают легализовать свое нахождение в Приморье, воспользовавшись «миграционной амнистией», срок которой продлён до 10 сентября 2025 года.

Есть возможность вообще стать россиянином, для этого иностранцу нужно заключить контракт с МО России. Этим предложением в Приморье воспользовались пока менее сотни человек.

Как отметили специалисты Приморского агентства миграционной политики, решить «миграционный» вопрос можно цивилизованным путём: работодатели, которые нуждаются в рабочих руках иностранных специалистов, делают заявку. По ней заграничные рекрутёры подбирают персонал, там на месте тестируя кандидатов на знание русского языка и проводя медицинское обследование.

В Приморье также можно получить патент на осуществление трудовой деятельности. Для этого достаточно обращаться во ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: Владивосток, Стрелковая, 23 «а», телефон: 8 (423) 278 90 94.