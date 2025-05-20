«Давай, до свиданья»: полутора тысячам мигрантов запретили въезд в Приморье

Ещё 400 — будут выдворены за пределы края.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, иностранным рабочим предлагают легализовать свое нахождение в Приморье, воспользовавшись «миграционной амнистией», срок которой продлён до 10 сентября 2025 года.
Есть возможность вообще стать россиянином, для этого иностранцу нужно заключить контракт с МО России. Этим предложением в Приморье воспользовались пока менее сотни человек.
Как отметили специалисты Приморского агентства миграционной политики, решить «миграционный» вопрос можно цивилизованным путём: работодатели, которые нуждаются в рабочих руках иностранных специалистов, делают заявку. По ней заграничные рекрутёры подбирают персонал, там на месте тестируя кандидатов на знание русского языка и проводя медицинское обследование.
В Приморье также можно получить патент на осуществление трудовой деятельности. Для этого достаточно обращаться во ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: Владивосток, Стрелковая, 23 «а», телефон: 8 (423) 278 90 94.