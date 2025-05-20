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Суд в Красноярске наказал мигранта и местную жительницу за обман государства

По иску прокурора суд аннулировал отцовство иностранного гражданина, оформленное с целью получения вида на жительство.

По иску прокурора суд аннулировал отцовство иностранного гражданина, оформленное с целью получения вида на жительство.

Следствие установило, что пять лет назад гражданин Узбекистана договорился с жительницей города Ачинска о фиктивном усыновлении ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина от этой сделки получала денежное вознаграждение (20 тысяч рублей), мигрант — упрощенное получение ВНЖ.

При этом с матерью ребенка он фактически не проживал и в воспитании ее сына участие не принимал.

По иску прокуратуры суд признал отцовство фиктивным и аннулировал актовую запись об установлении отцовства. Мальчику возвращены его прежние фамилия и отчество.

Средства, полученные его матерью, были взысканы в доход государства как необоснованное обогащение. В отношении посредников, предложивших данную схему, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1.

На минувшей неделе, напомним, силовики в ходе профилактического рейда проверили 378 мигрантов, прибывших в Красноярск.