Суд в Красноярске наказал мигранта и местную жительницу за обман государства

Следствие установило, что пять лет назад гражданин Узбекистана договорился с жительницей города Ачинска о фиктивном усыновлении ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина от этой сделки получала денежное вознаграждение (20 тысяч рублей), мигрант — упрощенное получение ВНЖ.