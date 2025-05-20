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В челябинском посёлке Новосинеглазово 21 мая отключат горячую воду

В среду, 21 мая, в 28 жилых домах и пяти социальных объектах челябинского посёлка Новосинеглазово отключат горячую воду. Это связано с заменой магистрального трубопровода. Мэрия опубликовала список адресов, попадающих под отключение.

Источник: Pchela.News

Горячей воды до 11 июня не будет по следующим адресам:

  • улица 8 Марта: дома № 2, 4, 6, 8, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16;
  • улица Кирова: дома № ½, 3, 8;
  • улица Комсомольская: дом № 2;
  • улица Лермонтова: дома № 19, 22, 24, 26, 28;
  • улица Морозова: дом № 23;
  • улица Октябрьская: дома № 17, 23, 25, 27;
  • улица Челябинская: дома № 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;
  • улица Чехова: дома № 4, 4а.

Прокладка нового трубопровода синхронизирована с проводимыми в посёлке дорожными работами и позволит избежать возможных аварийных ситуаций в предстоящем отопительном периоде, — пояснили в администрации Челябинска. — Просим жителей отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

Под первый этап опрессовки в Челябинске, который стартует 20 мая, попало больше жилых домов и учреждений, чем планировалось ранее. Отключения горячей воды коснутся 1207 многоквартирных домов во всех районах города.