Вода ушла через проран: в Лесозаводске опустошилось озеро Черненко

В Лесозаводске обмелело озеро Черненко. Обеспокоенные местные жители делятся видео в социальных сетях. Ситуацию «КП — Дальний Восток» прокомментировали в правительстве Приморья.
Озеро Черненко — основное водохранилище в Лесозаводске. После наводнений в 2024 году власти приняли решение его углубить и расчистить. Берег подняли и укрепили. Однако на днях местные жители обнаружили, что озера нет.
Как сообщили в правительстве, в насыпи образовался проран. Специалисты ГОЧС муниципалитета оперативно отреагировали на ситуацию. В течение суток они устранили проран и проложили водопропускную трубу.
В настоящее время вода в озере начала прибывать. Уровень поднялся уже на 15 сантиметров. Близлежащему микрорайону ничего не угрожает, риска подтопления нет. Здесь возвели новую дамбу, поэтому поводы для беспокойства отсутствуют.