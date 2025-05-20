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Вода ушла через проран: в Лесозаводске опустошилось озеро Черненко

В Лесозаводске исчезло озеро Черненко.

Источник: Соцсети

В Лесозаводске обмелело озеро Черненко. Обеспокоенные местные жители делятся видео в социальных сетях. Ситуацию «КП — Дальний Восток» прокомментировали в правительстве Приморья.

Озеро Черненко — основное водохранилище в Лесозаводске. После наводнений в 2024 году власти приняли решение его углубить и расчистить. Берег подняли и укрепили. Однако на днях местные жители обнаружили, что озера нет.

Как сообщили в правительстве, в насыпи образовался проран. Специалисты ГОЧС муниципалитета оперативно отреагировали на ситуацию. В течение суток они устранили проран и проложили водопропускную трубу.

В настоящее время вода в озере начала прибывать. Уровень поднялся уже на 15 сантиметров. Близлежащему микрорайону ничего не угрожает, риска подтопления нет. Здесь возвели новую дамбу, поэтому поводы для беспокойства отсутствуют.