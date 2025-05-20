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С 1 июня «Валдаи» переходят на летнее расписание

Ростовская область, 20 мая 2025. DON24.RU. С 1 июня «Валдаи» переходят на летнее расписание. Об этом сообщили в СПК «Дон».

С начала лета добавятся два новых рейса в Азов — в 07:40 и 18:05 ч. Обратно в донскую столицу речной транспорт будет оправляться в 08:45 и 19:10 ч.

Кроме того, до 3 ч 20 мин. увеличится стоянка в Семикаракорске.

Напомним, «Валдай» открыл навигацию между Ростовом и Азовом 1 апреля, а с 9 апреля можно отправиться из донской столицы в Семикаракорск. По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой, в этом сезоне снижен базовый тариф. Если в 2024 г. поездка из Ростова в Азов стоила более 400 ₽, то теперь — 380 ₽ Поездка до Семикаракорска обойдется в 790 ₽ (ранее стоимость составляла 900 ₽). Новые тарифы будут действовать постоянно: в будни, выходные и праздники.