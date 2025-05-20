С 1 июня «Валдаи» переходят на летнее расписание

Напомним, «Валдай» открыл навигацию между Ростовом и Азовом 1 апреля, а с 9 апреля можно отправиться из донской столицы в Семикаракорск. По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой, в этом сезоне снижен базовый тариф. Если в 2024 г. поездка из Ростова в Азов стоила более 400 ₽, то теперь — 380 ₽ Поездка до Семикаракорска обойдется в 790 ₽ (ранее стоимость составляла 900 ₽). Новые тарифы будут действовать постоянно: в будни, выходные и праздники.