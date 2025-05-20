В Свердловской области вынесли приговор мужчине, поджегшему военкомат

По версии следствия, ранним утром 11 марта 2022 года местный житель Алексей Рожков бросил во входную группу здания военного комиссариата Березовского коктейли Молотова. Ему предъявили обвинение по статьям о теракте, оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.