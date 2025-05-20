Кишинев остался без горячей воды на 10 дней: Пора открывать общественные бани

С 19 по 28 мая Termoelectrica временно приостановила подачу горячей воды в разных секторах Кишинева из-за плановых проверок и ремонта сетей.
По словам представителей предприятия, в этот период будут проводиться плановые гидравлические испытания и технические работы на магистральных и распределительных тепловых сетях. Эти мероприятия важны для обеспечения безопасного и эффективного функционирования системы теплоснабжения.
Соответственно, в период 21−23 мая без горячей воды останутся потребители в секторе Буюканы по следующим адресам:
ул. Крянгэ 80 (общежития 1 и 2).
ул. Пеливан 32/1, 32/2, 32/3.
детсад № 3 — ул. Пеливан 36/1.
ул. Крянгэ 55.
детсад № 113 — ул. Крянгэ 57.
ул. Коробан 22/1, 22/2, 22/3, 47/1.
ул. Сучевица 18 (общежитие), 22/1.
ул. Сучава 152, 154/1 (общежитие).
ул. Н. Костин 57.
профессиональное училище — ул. Н. Костин 55.
С 19 по 21 мая — сектор Рышкань:
ул. М. Костин 11/3a, 11/4, 11/5 (детсад 108).
ул. Флорилор 12/1, 12/4, 16/1, 16/2, 16/4 (детсад 105).
бул. Москова 13/3a, 13/4, 13/5.
С 20 по 23 мая, до 16:00 — сектор Ботаника:
ул. Индепенденцей 10/2.
бул. Дачия 5/2a, 5/2, 7.
С 20 по 23 мая — сектор Центр:
ул. Костюжень 6, 8/2, 8/4, 8/5, 14/4, 15/1, 15/2.
ул. Гренобль 159/2, 159/3, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6 (детсад 156), 163/2, 163/3, 163/4.
ул. Юбилейная 40 (детсад 194).
С 26 по 28 мая:
ул. Г. Асаке 48/1, 48/2, 52.
ул. Докучаев 2, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, 4.
ул. Г. Гросу 1, 3, 5.
шос. Хынчешть 58, 58/1.
Termoelectrica приносит извинения за возможные неудобства и заверяет потребителей, что работы необходимы для подготовки к отопительному сезону и повышения эффективности теплосистемы.
Для получения дополнительной информации можно обращаться в Службу по работе с потребителями: (022) 447−447.
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