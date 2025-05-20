Ремонт дороги в Пулково перекрывает проезды по транзитной зоне

До 12:00 20 мая из-за ремонта закрыт въезд на парковку P2. Выехать при этом можно без ограничений, а на каршеринге выезд доступен с парковки P3. Для кратковременной парковки можно воспользоваться парковкой P13.
С 3:00 21 мая до 22 мая проезд по транзитной зоне № 1 будет закрыт. Припарковать личный транспорт можно будет на крытом паркинге P1, краткосрочной парковке P2, а также парковках P8 и P13. Ограничений на выезд с парковок P1 и P2 не будет.
Напомним, что из-за дорожных работ до утра 21 мая также закрыты проезд в транзитной зоне № 1 и въезд на парковки P1 и P2. До 24 мая ограничен въезд на уровень первого этажа к терминалу.
Подробнее со схемой парковок в Пулково можно ознакомиться на сайте аэропорта.