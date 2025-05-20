Ремонт дороги в Пулково перекрывает проезды по транзитной зоне

С 3:00 21 мая до 22 мая проезд по транзитной зоне № 1 будет закрыт. Припарковать личный транспорт можно будет на крытом паркинге P1, краткосрочной парковке P2, а также парковках P8 и P13. Ограничений на выезд с парковок P1 и P2 не будет.