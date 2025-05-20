Омский ГАУ выиграл более 2 миллионов рублей на конкурсе «Росмолодежь. Гранты»

Анастасия Загоренко (экономический факультет) представила проект «Карьерная школа АгроБудущее». Он получил грант в размере 589 050 рублей. Цель проекта — повышение уровня трудоустройства выпускников аграрных специальностей в Омской области. С мая 2025 по апрель 2026 года студенты вузов и ссузов в возрасте от 16 до 22 лет будут участвовать в карьерных школах, обучаться бизнес-планированию, разрабатывать собственные проекты и налаживать контакты с работодателями. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Наставники проекта: Е. А. Асташова, Е. А. Погребцова, Н. П. Старовойтова, И. А. Жучкова.