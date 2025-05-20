Омский ГАУ выиграл более 2 миллионов рублей на конкурсе «Росмолодежь. Гранты»

Представители Омского государственного аграрного университета (Омского ГАУ) стали победителями конкурса «Росмолодежь. Гранты». Три проекта студентов вуза получили финансирование 2 098 414 рублей.
Анастасия Загоренко (экономический факультет) представила проект «Карьерная школа АгроБудущее». Он получил грант в размере 589 050 рублей. Цель проекта — повышение уровня трудоустройства выпускников аграрных специальностей в Омской области. С мая 2025 по апрель 2026 года студенты вузов и ссузов в возрасте от 16 до 22 лет будут участвовать в карьерных школах, обучаться бизнес-планированию, разрабатывать собственные проекты и налаживать контакты с работодателями. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Наставники проекта: Е. А. Асташова, Е. А. Погребцова, Н. П. Старовойтова, И. А. Жучкова.
Ольга Коцюбинская (агротехнологический факультет) успешно защитила проект «Сити-фермерство — шаг в будущее для агроклассников». Девушка удостоена гранта в размере 849 565 рублей. Проект направлен на популяризацию аграрных профессий среди школьников 8−11 классов. Планируются профориентационные мероприятия по выращиванию микрозелени и овощных культур в городской среде, создание пространства для будущих абитуриентов и популяризация сельскохозяйственных профессий. Наставники проекта: Н. Г. Казыдуб, С. П. Кузьмина.
А Ангелина Муканова (факультет АПЭПиВ) представила проект «Зеленый план». Он получил грант в размере 659 799 рублей. Проект направлен на формирование экологического мышления и развитие лидерских качеств у молодежи путем экологического образования и просвещения. Участниками станут школьники, студенты ссузов и вузов в возрасте 10−25 лет. В рамках проекта пройдет школа волонтеров-экологов, интерактивные уроки, лекции и выезд в приют для животных. Наставники проекта: Н. А. Поползухина, О. В. Дрофа.
Победа в конкурсе «Росмолодежь. Гранты» поможет студентам внести существенный вклад в развитие аграрной отрасли региона.