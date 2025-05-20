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Туристов предупредили, что в Крыму нельзя запускать БПЛА

Поднимать в воздух дроны в Крыму нельзя: на полуострове действует запрет на запуск БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Туристов предупредили, что в Крыму нельзя запускать БПЛА.

Накануне начала курортного сезона туристов предупредили о том, что не нужно везти с собой дроны. Поднимать в воздух их в Крыму нельзя: на полуострове действует запрет на запуск БПЛА.

Не имеет значения, хочется ли снять туристу красивый пейзаж или себя, любимого, в разных ракурсах. Как пояснил «АиФ-Крым» директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков, запрет касается всех видов БПЛА.

«Даже тех, которые весят менее 150 граммов, — уточнил он. — Такие малютки регистрации не подлежат, и их хозяева ошибочно считают, что запрет на них не распространяется. Но такие дроны также нельзя использовать в воздушном пространстве Республики Крым».

Запрет на запуск БПЛА действует в Крыму с сентября 2022 года, касается всех аппаратов гражданского назначения. Нарушители-физлица могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Напомним, несколько турмаршрутов в Крыму теперь нельзя посещать самостоятельно. Власти Крыма ввели новые правила посещения некоторых туристских маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Теперь посещение пяти популярных, но одновременно опасных маршрутов возможно исключительно в сопровождении квалифицированного проводника-инструктора. Эти маршруты включают такие тропы, как Таракташская, Кореизская, Иограф, Боткинская и Штангеевская.