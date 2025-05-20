Туристов предупредили, что в Крыму нельзя запускать БПЛА.

«Даже тех, которые весят менее 150 граммов, — уточнил он. — Такие малютки регистрации не подлежат, и их хозяева ошибочно считают, что запрет на них не распространяется. Но такие дроны также нельзя использовать в воздушном пространстве Республики Крым».