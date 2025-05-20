Туристов предупредили, что в Крыму нельзя запускать БПЛА.
Накануне начала курортного сезона туристов предупредили о том, что не нужно везти с собой дроны. Поднимать в воздух их в Крыму нельзя: на полуострове действует запрет на запуск БПЛА.
Не имеет значения, хочется ли снять туристу красивый пейзаж или себя, любимого, в разных ракурсах. Как пояснил «АиФ-Крым» директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков, запрет касается всех видов БПЛА.
«Даже тех, которые весят менее 150 граммов, — уточнил он. — Такие малютки регистрации не подлежат, и их хозяева ошибочно считают, что запрет на них не распространяется. Но такие дроны также нельзя использовать в воздушном пространстве Республики Крым».
Напомним, несколько турмаршрутов в Крыму теперь нельзя посещать самостоятельно. Власти Крыма ввели новые правила посещения некоторых туристских маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Теперь посещение пяти популярных, но одновременно опасных маршрутов возможно исключительно в сопровождении квалифицированного проводника-инструктора. Эти маршруты включают такие тропы, как Таракташская, Кореизская, Иограф, Боткинская и Штангеевская.