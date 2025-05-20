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Электрички в Крыму «переходят» на летний график

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Электрички в Крыму с конца мая будут ходить по летнему графику. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Источник: РИА "Новости"

Расписание действует с 31 мая по 30 сентября 2025 года включительно.

«В новом летнем графике движения электропоездов скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Республики Крым. Кроме того, будут запущены шесть дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория — Соленое Озеро; Евпатория — Симферополь и Феодосия — Владиславовка», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что новое расписание составлено для удобства пересадок на поезда дальнего следования на узловых станциях Крыма, а также для комфортного передвижения по полуострову.

Актуальное расписание доступно на сайте ug-ppk.ru, в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички» и непосредственно в электропоездах.