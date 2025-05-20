Электрички в Крыму «переходят» на летний график

Расписание действует с 31 мая по 30 сентября 2025 года включительно.
«В новом летнем графике движения электропоездов скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Республики Крым. Кроме того, будут запущены шесть дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория — Соленое Озеро; Евпатория — Симферополь и Феодосия — Владиславовка», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что новое расписание составлено для удобства пересадок на поезда дальнего следования на узловых станциях Крыма, а также для комфортного передвижения по полуострову.
Актуальное расписание доступно на сайте ug-ppk.ru, в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички» и непосредственно в электропоездах.