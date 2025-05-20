Учебный корпус МГУ перевели на удаленку из-за случая кори

На удаленку переводят тех, кто не прошел вакцинацию против кори или не болел ею. Сотрудникам и студентам, которые переболели или вакцинировались, разрешено работать и учиться очно. Ситуация находится на контроле администрации МГУ и столичного управления Роспотребнадзора.