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В Сенно мужчина упал в костер, сжигая мусор во дворе дома

Мужчина сжигал мусор и упал в костер во дворе дома в Сенно.

Источник: Комсомольская правда

В Сенно мужчина упал в костер, сжигая мусор во дворе дома. Подробности БелТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Говорится, что 19 мая примерно в 20.05 в центр оперативного управления поступила информация о том, что мужчина получил травмы в момент пожара, случившегося на улице 2-ой Первомайской в Сенно.

Выяснилось, что пострадавший примерно в 14.50 находился в частном доме и сжигал мусор во дворе. В какой-то момент мужчине стало плохо, и он упал в костер. В ведомстве обратили внимание, что в гостях у белоруса была сестра, которая облила загоревшуюся одежду водой и вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчина был доставлен в больницу.

Тем временем ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис, енотовидных собак и рептилий.

Кстати, порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года.

Вместе с тем ГАИ опубликовала видео, где мотоциклист перелетел через крышу авто после ДТП в Минске.