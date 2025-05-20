В Сенно мужчина упал в костер, сжигая мусор во дворе дома

Выяснилось, что пострадавший примерно в 14.50 находился в частном доме и сжигал мусор во дворе. В какой-то момент мужчине стало плохо, и он упал в костер. В ведомстве обратили внимание, что в гостях у белоруса была сестра, которая облила загоревшуюся одежду водой и вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчина был доставлен в больницу.