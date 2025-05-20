Средний ремонт дорог Алматы планируют начать с 1 июня

«В Алматы в текущем году средним ремонтом планируется охватить 367 улиц протяженностью 300 км, что на 50 км больше по сравнению с прошлым годом, или на 20% больше. На эти цели из городского бюджета выделено Т30 млрд. Таким образом доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 95%. В Управлении городской мобильности сообщили, что работы планируется начать в первые дни лета, при этом ремонт 22 магистральных улиц планируется завершить до конца августа, а районных — до 31 октября текущего года», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций, ограждения и светоотражающие элементы. Отмечается, что обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах «2Гис» и «Яндекс карты».
Указывается, что с 2023 года при ремонте магистральных улиц используется полимерасфальтобетон, отличающийся устойчивостью к колее и трещинообразованию.
«Кроме того, по линии УГМ в текущем году продолжается строительство новых дорог в восьми микрорайонах (Алгабас, Акжар, Шугыла, Шанырак-1, Шугыла 340, Жас-Канат, Боралдай и Рахат-Мадениет) общей протяженностью 147,5 км, из которых на сегодня завершено 59,7 км. В текущем году планируется построить еще 35 км новых дорог по мере завершения устройства инженерных сетей.», — сказано в сообщении.