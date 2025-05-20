Средний ремонт дорог Алматы планируют начать с 1 июня

«В Алматы в текущем году средним ремонтом планируется охватить 367 улиц протяженностью 300 км, что на 50 км больше по сравнению с прошлым годом, или на 20% больше. На эти цели из городского бюджета выделено Т30 млрд. Таким образом доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена до 95%. В Управлении городской мобильности сообщили, что работы планируется начать в первые дни лета, при этом ремонт 22 магистральных улиц планируется завершить до конца августа, а районных — до 31 октября текущего года», — говорится в сообщении.