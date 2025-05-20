Гендир «Динамо» остался со смешанными впечатлениями после игры с «Акроном»

Представитель столичного клуба считает, что «бело-голубые» не использовали ряд возможностей забить гол.
«Смешанные впечатления. Организовали и не забили много моментов. Больше десяти шансов для гола упустили. Обидно, что игра развивалась так драматично», — сказал гендиректор столичной команды Павел Пивоваров «РБ Спорт».
При этом несмотря на выездное поражение «красно-черные» все еще могут пробиться в первую восьмерку в дебютном сезоне РПЛ.
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