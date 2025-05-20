В Иркутской областной больнице используют новую технику для изучения хромосом

В областной клинической больнице Иркутска применяют современные методы для исследования хромосомных нарушений у пациентов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, медучреждение — единственный центр в области, где проводят полный анализ людям с заболеванием крови.
С начала этого года специалисты провели более 400 исследований.
— Развитие цитогенетических методов исследования и их внедрение в клиническую практику улучшает результаты лечения пациентов и способствует развитию новых терапевтических подходов, — рассказала главный специалист по клинической лабораторной диагностике минздрава региона Лариса Корякина.
Для выявления злокачественных заболеваний крови применяют исследование кариотипа. Оно определяет особые перестройки в генах. Так можно быстрее определить диагноз и лечение.