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В Иркутской областной больнице используют новую технику для изучения хромосом

Метод применяют на пациентах с заболеванием крови.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областной клинической больнице Иркутска применяют современные методы для исследования хромосомных нарушений у пациентов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, медучреждение — единственный центр в области, где проводят полный анализ людям с заболеванием крови.

С начала этого года специалисты провели более 400 исследований.

— Развитие цитогенетических методов исследования и их внедрение в клиническую практику улучшает результаты лечения пациентов и способствует развитию новых терапевтических подходов, — рассказала главный специалист по клинической лабораторной диагностике минздрава региона Лариса Корякина.

Для выявления злокачественных заболеваний крови применяют исследование кариотипа. Оно определяет особые перестройки в генах. Так можно быстрее определить диагноз и лечение.