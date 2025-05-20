Екатерина Мизулина на поезде отправилась в Ростов-на-Дону

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отправилась на поезде в Ростов-на-Дону. Видео, снятое на железнодорожной платформе, было опубликовано в Telegram.
— Всем привет. Эта неделя будет непростой, потому что в этот период во многих школах пройдут последние звонки, а также начинаются первые ОГЭ и ЕГЭ. Пользуясь случаем, всем желаю удачи, вы со всем справитесь. А я уезжаю на юг России, в еду в Ростов, — сказала Екатерина Мизулина.
Общественный деятель не уточнила, для чего именно едет в донскую столицу. При этом 20 и 21 мая в конгресс-холле ДГТУ должен выступить певец Shaman. Связанно ли решение посетить Ростов-на-Дону с планируемым концертом, неизвестно.
Также на этой неделе Екатерина Мизулина собирается побывать на встрече с молодежью в Краснодаре.
Напомним, Екатерина Мизулина — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного Интернета.
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