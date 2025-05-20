Екатерина Мизулина на поезде отправилась в Ростов-на-Дону

— Всем привет. Эта неделя будет непростой, потому что в этот период во многих школах пройдут последние звонки, а также начинаются первые ОГЭ и ЕГЭ. Пользуясь случаем, всем желаю удачи, вы со всем справитесь. А я уезжаю на юг России, в еду в Ростов, — сказала Екатерина Мизулина.