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От воспалений, спазмов и тревоги: почему нужно включить в рацион отвар ромашки

Ромашковый отвар многим знаком как напиток, который помогает успокоиться. Однако у него есть и другие полезные свойства. Какие именно, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Ромашковый отвар многим знаком как напиток, который помогает успокоиться. Однако у него есть и другие полезные свойства. Какие именно, «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Он обратил внимание на то, что ромашка является универсальным антисептиком. Поэтому отвар на ее основе будет обладать бактерицидным и умеренным противовирусным эффектом.

— Также отвар ромашки обладает противогрибковым эффектом. Его можно применять при золотистом стафилококке. А противовоспалительный эффект этого напитка снижает воспалительные процессы в организме и устраняет спазмы в теле, — отметил врач.

Среди полезных свойств ромашки также можно выделить и влияние на регенерацию тканей. Если они были травмированы, то с использованием отвара ромашки заживление ускорится.

— Еще такой напиток обладает отличной антиоксидантной защитой. Ромашковый отвар назначают и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — при гастритах, язвенной болезни, кишечных воспалениях, — добавил собеседник «ВМ».

Однако от такого напитка стоит отказаться тем, у кого есть аллергические реакции или повышенная чувствительность к ромашке.

Что выпить, чтобы успокоиться.

— Каких-либо строгих ограничений по допустимой норме потребления ромашкового отвара в день нет. Тем более что никто ее и не пьет в больших количествах, как газировку, так как вкус у напитка специфический, — заключил Поляков.

В социальных сетях стал популярным чай с тулси и лавандой, который, предположительно, снижает уровень гормона стресса и помогает уснуть за 10 минут. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, правда ли этот напиток обладает успокаивающим эффектом.

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. В этом напитке содержатся элементы, обладающие успокаивающими свойствами. Кроме того, он содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ею кофе, разбиралась «Вечерняя Москва».