От воспалений, спазмов и тревоги: почему нужно включить в рацион отвар ромашки

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. В этом напитке содержатся элементы, обладающие успокаивающими свойствами. Кроме того, он содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ею кофе, разбиралась «Вечерняя Москва».