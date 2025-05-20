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Сотрудник банка вызвала милицию, когда минчанка хотела обменять 500 долларов

Жительница Минска хотела обменять в банке 500 долларов, но кассир вызвала милицию.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник банка вызвала милицию, когда минчанка хотела обменять 500 долларов. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что 38-летняя жительница Минска пришла в отделение одного из банков, чтобы обменять пять денежных купюр 1996 года выпуска номиналом 100 долларов каждая. В момент проверки подлинности денег у кассира возникли сомнения, и она вызвала милицию.

В ведомстве заметили, что минчанка сотрудникам рассказала, что ей в наследство от родной бабушки перешел дом. В момент ремонта, когда вскрывали пол, женщина нашла 500 долларов. О том, что данные купюры могли быть ненастоящими, она не знала.

Жительница Минска хотела обменять в банке 500 долларов, но кассир вызвала милицию. Фото: sudexpert.gov.by.

При проверке указанных банкнот специалист пришел к выводы, что они не являются денежными билетами Федеральной резервной системы США и изготовлены не предприятием, которое осуществляет их производство. Эксперт уточнил, что изображение лицевой и оборотной сторон денег, защитные волокна были выполнены способом плоской офсетной печати со штриховых печатных форм.

«Цветопеременный элемент, водяной знак и защитная нить — имитированы», — сообщили в пресс-службе ГКСЭ.

Ранее мы писали, что сотрудник банка вызвал милицию, когда клиентка захотела положить на счет 20 000.

Тем временем 84-летняя минчанка отдала «банку» 340 тысяч рублей, скопленных на квартиру внуку.

Кроме того, замглавы Минсельхозпрода сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025.