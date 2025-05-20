Сотрудник банка вызвала милицию, когда минчанка хотела обменять 500 долларов

В ведомстве заметили, что минчанка сотрудникам рассказала, что ей в наследство от родной бабушки перешел дом. В момент ремонта, когда вскрывали пол, женщина нашла 500 долларов. О том, что данные купюры могли быть ненастоящими, она не знала.