Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори

«Администрацией МГУ имени Михаила Ломоносова было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 51. Всего в данном здании обучается более 3000 студентов. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ имени Михаила Ломоносова находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в сообщении.