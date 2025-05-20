Студентов 1-го корпуса МГУ перевели на дистант после выявления случая кори

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Студентов первого гуманитарного корпуса МГУ имени Ломоносова перевели на дистанционное обучение после регистрации случая кори, всего в здании обучается более 3000 студентов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что был выявлен случай кори у студента филологического факультета МГУ, приняты меры для недопущения распространения заболевания, в здании проводят дезинфекцию.
«Администрацией МГУ имени Михаила Ломоносова было принято решение о переводе на дистанционное обучение всех студентов, посещающих здание по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 51. Всего в данном здании обучается более 3000 студентов. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ имени Михаила Ломоносова находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистами территориального отдела столичного Роспотребнадзора в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В адрес вуза направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.